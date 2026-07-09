Giada tentatrice di Rosario a Temptation Island nega il flirt con il fidanzato di Alessandra | Solo un amico

Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island, ha negato di aver avuto un flirt con il fidanzato di Alessandra Ciociola, definendo il loro rapporto “solo un amico”. La puntata si è conclusa con i tre pronti a confrontarsi davanti al falò.

Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island, nega che ci sia mai stato qualcosa con il fidanzato di Alessandra Ciociola. La terza puntata del programma si è chiusa con i tre in procinto di affrontarsi davanti al falò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Alessandra sotto shock a Temptation Island Rosario flirta con il suo incubo!

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Allora secondo me tra rosario e la tentatrice giada veramente non c'è stato nulla, perché questi si annusavano come due che ancora si desideravano, spero per Alessandra di non sbagliarmi #TemptationIsland x.com

TemptationIsland: chi è Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario e ex amica di Alessandra reddit

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