Giada tentatrice di Rosario a Temptation Island nega il flirt con il fidanzato di Alessandra | Solo un amico

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island, ha negato di aver avuto un flirt con il fidanzato di Alessandra Ciociola, definendo il loro rapporto “solo un amico”. La puntata si è conclusa con i tre pronti a confrontarsi davanti al falò.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island, nega che ci sia mai stato qualcosa con il fidanzato di Alessandra Ciociola. La terza puntata del programma si è chiusa con i tre in procinto di affrontarsi davanti al falò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Alessandra sotto shock a Temptation Island Rosario flirta con il suo incubo!

Video Alessandra sotto shock a Temptation Island Rosario flirta con il suo incubo!

Notizie e thread social correlati

A Temptation Island il dramma di Alessandra, Rosario ci prova con la sua ex amica Giada: “Imbarazzante”A Temptation Island, Rosario ha tentato di riallacciare i rapporti con la sua ex amica Giada, suscitando imbarazzo.

Temptation Island, Rosario nega il tradimento al falò: Alessandra fa scendere GiadaDurante il falò, Rosario ha negato di aver tradito Alessandra, che nel frattempo ha fatto scendere Giada.

Temi più discussi: Giada Alessandrini, chi è la tentatrice (più chiacchierata) di Temptation Island: la storia con Rosario, età, lavoro, dove vive; Temptation Island, anticipazioni: arriva il falò a tre con Rosario, Alessandra e Giada; Temptation Island, una tentatrice al falò di confronto: la prima volta di Giada (ex flirt di Rosario), cosa è successo con Alessandra; Temptation Island, il falò di Alessandra e Rosario: Mi hai tradito, dicevi che non ti saresti portato a letto Giada.

temptation island giada tentatrice di rosarioGiada, tentatrice di Rosario a Temptation Island, nega il flirt con il fidanzato di Alessandra: Solo un amicoGiada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island, nega che ci sia mai stato qualcosa con il fidanzato di Alessandra Ciociola ... fanpage.it

temptation island giada tentatrice di rosarioTemptation Island, una tentatrice al falò di confronto: la prima volta di Giada (ex flirt di Rosario), cosa è successo con AlessandraAlessandra e Rosario stanno insieme da 2 anni e 8 mesi, ma a Temptation Island la loro storia sembra arrivata a un punto di non ritorno. Al centro della crisi c’è ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web