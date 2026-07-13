Dopo 12 settimane di programmazione, un film ha superato il miliardo di dollari al box office. È il secondo nel 2026 a raggiungere questa soglia, dopo un titolo di Universal e Illumination Nintendo. È anche il primo film di Lionsgate a superare questa cifra. Un rappresentante di Lionsgate ha commentato che il risultato dimostra come il cinema possa unire il pubblico. Antoine Fuqua ha affermato che il successo è una prova di questa capacità.

Lionsgate e Michael della Universal hanno finalmente superato 1 miliardo di dollari dopo 12 fine settimana di rilascio, non solo è il secondo film a farlo nel 2026 dopo Super Mario Galaxy di UniversalIlluminationNintendo, ma è il primo titolo in assoluto per Lionsgate a superare quella pietra miliare. Il precedente film con il maggior incasso dello studiodistributore di sempre è stato Hunger Games: Catching Fire del 2013, che Michael ha superato un po’ di tempo fa, che il film di Jennifer Lawrence ha concluso la sua corsa globale a 865,2 milioni di dollari. Ma cosa significa questo per Lionsgate? I numeri al botteghino. L’incasso attuale per Michael, diretto da Antoine Fuqua è di 371,8 milioni di dollari a livello nazionale e 629,8 milioni di dollari all’estero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael sta superando 1 miliardo di dollari al box office. Antoine Fuqua: “Questo è una prova di come il cinema possa riunirci tutti”

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How Michael Jacksons Biopic Is Breaking Every Global Record | Entertainment News | No Intervals

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