Metti un pigiama in freezer e altri rimedi 'finti' contro il caldo sono circolati sui social. La doccia gelata, spesso consigliata, viene definita controproducente. Le notizie false si moltiplicano in questo periodo di temperature elevate.

Roma, 13 luglio 2026 – Con il caldo estremo assistiamo a un fiorire, soprattutto sui social, di fake news che propongono rimedi che dovrebbero alleviare la fatica nel dormire a temperature elevate. Dal pigiama in freezer alla doccia gelata prima di coricarsi. Quando va bene, questi consigli, recano un esclusivamente un falso sollievo temporaneo. Quando va male, fanno peggio. "Metti il pigiama in freezer e dormirai al fresco". È uno dei trend più virali: infilare pigiama, federa o lenzuolo nel freezer e usarli prima di coricarsi. L’effetto fresco esiste, ma dura pochi minuti. Il tessuto si scalda rapidamente a contatto con il corpo e con l’aria della stanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Metti un pigiama in freezer e gli altri rimedi ‘fake’ contro il caldo. La doccia gelata? Controproducente

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