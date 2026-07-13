Un nido di merlo è stato scoperto nel sottotetto di una casa nell’Agordino, in provincia di Belluno. La scena è stata catturata dal fotografo naturalista locale, Mario De Marco, che ha documentato l’evento. Si tratta di un caso considerato estremamente raro, secondo gli esperti. La presenza di merli in un ambiente così inusuale ha suscitato attenzione tra gli appassionati di natura. Nessuna informazione su eventuali interventi o conseguenze per gli animali.

Un nido di merlo nel sottotetto di una casa dell’Agordino (Belluno): una scena insolita, quasi sorprendente, che il fotografo naturalista bellunese Mario De Marco ha avuto la fortuna di documentare con il suo obiettivo. Un episodio raro, perché il merlo, a differenza delle rondini, predilige normalmente ambienti più naturali e vegetazione fitta per costruire il proprio rifugio. «Anche il merlo, come le rondini, può scegliere gli edifici umani», osserva De Marco. Per il fotografo, però, la scoperta di un nido è un momento carico di emozione e di responsabilità. «Quando filmo un nido nel sottotetto – spiega – sono mosso da stupore, ma anche da un forte senso etico. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Merli nidificano nel sottotetto di una casa: «Evento estremamente raro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Animali, merli nidificano sotto il tetto della casa: «Scena rara e preziosa»

Leggi anche: “Un evento estremamente raro”: il sisma tra Cuba e Florida è il più forte mai registrato nel Golfo del Messico