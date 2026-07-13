Animali merli nidificano sotto il tetto della casa | Scena rara e preziosa
Un nido di merli è stato scoperto nel sottotetto di una casa. La scena, considerata insolita, è stata fotografata da un naturalista bellunese. La presenza degli uccelli in questo contesto è stata documentata e condivisa come un evento raro. Nessuna informazione sulle dimensioni del nido o sul numero di uccelli presenti.
Un nido di merlo nel sottotetto di una casa: una scena insolita, quasi sorprendente, che il fotografo naturalista bellunese Mario De Marco ha avuto la fortuna di documentare con il suo obiettivo. Un episodio raro, perchÃ© il merlo, a differenza delle rondini, predilige normalmente ambienti piÃ¹ naturali e vegetazione fitta per costruire il proprio rifugio. Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it
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