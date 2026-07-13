Mercato Milan LIVE | Ora è il momento delle cessioni | tutte le questioni in ballo

Oggi, lunedì 13 luglio 2026, si concentra l’attenzione sulle cessioni del mercato rossonero. La sessione di mercato continua a essere caratterizzata da diverse trattative in corso, con alcune operazioni di uscita ancora da definire. Le questioni legate alle cessioni sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, senza ancora una conferma ufficiale di dettagli o accordi finali. La giornata sarà dedicata a seguire gli sviluppi di queste operazioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 13 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MERCATO MILAN, ECCO GILA: IL COMMENTO DEGLI OSPITI IN STUDIO

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