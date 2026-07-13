Leão e Giménez non hanno ricevuto offerte finora, secondo quanto riferito. La giornata di lunedì 13 luglio 2026 si concentra sulle cessioni nel mercato del Milan, con aggiornamenti sulla situazione dei giocatori senza proposte di acquisto. La redazione continuerà a seguire l’evoluzione delle trattative e delle eventuali mosse del club in questa fase di mercato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 13 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Ora è il momento delle cessioni: Leão e Giménez senza offerte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Milan: dopo gli acquisti, è il momento di parlare delle cessioni.

Notizie e thread social correlati

Mercato Milan LIVE | Ora è il momento delle cessioni: tutte le questioni in balloOggi, lunedì 13 luglio 2026, si concentra l’attenzione sulle cessioni del mercato rossonero.

Mercato Milan Live | Leão e Pulisic restano? Jackson in, Giménez outIl Milan ha confermato che Leão e Pulisic rimangono in rosa, mentre Jackson è stato acquistato e Giménez è stato ceduto.

Temi più discussi: Milan, non c’è solo Alajbegovic per il centrocampo. Spunta un altro nome; Amorim si presenta, anti Allegri e promessa Milan: Modric? Ci provo. Leao con la G maiuscola; Come giocherà il Milan con Ruben Amorim: dal modulo al futuro di Leao, cosa cambia con l’allenatore portoghese; Gila ha scelto il Milan, svolta di mercato: accordo con il difensore della Lazio, ora si tratta con Lotito.

Mercato Milan, Romano: Dopo Ramos e Gila, ora Amorim ha chiesto un esterno offensivo di livello x.com

Pellegatti spiega: Il Milan ora pensa più alle cessioni che alle entrate. C’è una novità dall’InghilterraPellegatti spiega la situazione del marcato del Milan. Sulle cessione l’interesse del Coventry su Tomori e Loftus-Cheek. Le sue parole Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul me ... msn.com

Milan, Chukwueze resta per ora: sfumato il Fulham, ancora in ballo le piste turcheResta al Milan, per ora, Samuel Chukwueze. L`esterno nigeriano è tornato protagonista del mercato in uscita dei rossoneri nell`ultimo giorno di trattative. Mentre. calciomercato.com