Nel calciomercato di questo fine settimana, le società di Eccellenza e Promozione si sono mosse con novità e conferme. In particolare, il mercato di Grassina ha visto un colpo importante, mentre al Lebowski è stato annunciato l’ingaggio di Baccini. Per quanto riguarda l’Eccellenza, in casa Figline sono arrivati due nuovi giocatori. Queste operazioni segnano le principali mosse delle squadre nelle ultime settimane di mercato.

Queste le ultime novità di calciomercato di questo fine settimana in Eccellenza e Promozione. Per l’Eccellenza, in casa Figline si registrano due arrivi importanti. Il primo è il portiere Michelangelo Bruni (2004), ex Scandicci e Poggibonsi, un numero uno esperto che rinforzerà il reparto insieme all’ottimo Andrea Daddi. L’altro inserimento riguarda la difesa con il centrale Cristiano Nocentini (2005), ex Prato nell’ultima stagione al Signa. Inoltre, promosso in prima squadra l’esterno Matteo Ciaperoni (2008), dopo l’esperienza a Montevarchi. L’ Audax Rufina dovrebbe completare la rosa con gli ultimi due acquisti: Daniele Dell’Innocenti, difensore ex Montevarchi, e Filippo Bartolini (2002) dalla Rondinella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato Colpo Grassina, Baccini al Lebowski. Le società si organizzano: novità e conferme

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