Il voto di preferenza viene preferito da leader con una posizione di forza, mentre i capolista bloccati sono criticati per aver compromesso una riforma destinata a favorire i piccoli leader. Alcuni esponenti politici, come Tajani e Salvini, sono considerati leader deboli, mentre altri come Calenda, Schlein e Conte sono ritenuti troppo cauti nel difendere il proprio controllo sui partiti. La discussione si concentra sulla percezione di potere e sulla strategia di leadership adottata dai vari esponenti politici.

Tutti gli altri (Tajani, Savini) incarnano leadership deboli oppure (Calenda, Schlein, Conte) timorose di perdere il controllo oligarchico sul proprio partito. Meloni e Vannacci hanno già il controllo dei rispettivi partiti e puntano sul voto di preferenza per accrescere l’attrazione elettorale con candidati espressione del territorio. Calenda è il più oligarchico fra i piccoli leader. Non a caso Bonetti, Rosato e altri sono contrarissimi alle preferenze dal momento che non dispongono neanche del voto dei rispettivi famigliari L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni, Vannacci, M5S: il voto di preferenza piace a leadership forti. Il capolista bloccato vanifica la riforma per salvare i piccoli leader

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LEGGE ELETTORALE, VANNACCI E COSTITUZIONE: LE SPINE DELLA SFIDA PER IL CENTRODESTRA | GUIDO GENTILI

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