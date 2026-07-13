Meloni | la sicurezza si costruisce dialogando con i territori
Roma, 13 lug. (askanews) - "Ho scelto di esserci perché la sicurezza si costruisce sui territori e con chi su quei territori garantisce la sicurezza" e "per ribadire che questa città e i suoi cittadini sono al centro dell'azione del governo e delle istituzioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al al comitato per l'ordine e la sicurezza a Palermo. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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