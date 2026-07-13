Alessio D'Agostino ha deciso di collaborare con le autorità, fornendo informazioni che hanno portato al fermo di 22 persone coinvolte in un'operazione contro una banda armata a Palermo. Le sue dichiarazioni sono state decisive per l'inchiesta della procura antimafia. L'indagine ha portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti di fermo, legati ad attività criminali con armi da fuoco di grande calibro. D'Agostino ha fornito dettagli sulle dinamiche e sui soggetti coinvolti nel gruppo.

Si chiama Alessio D'Agostino il nuovo collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni sono finite alla base dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha portato al fermo di 22 persone della cosiddetta «banda dei kalashnikov». È in carcere dal 20 marzo 2026 e ha scelto di collaborare con i magistrati il 9 maggio. Dal carcere alla scelta di collaborare Di D'Agostino, al momento, si conosce poco: non sono stati resi noti né l'età né il ruolo che avrebbe avuto nell'organizzazione, né il reato per cui è finito in cella a marzo. Quel che è certo è la cronologia: l'arresto il 20 marzo, la decisione di collaborare meno di due mesi dopo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Chi è Alessio D'Agostino, il nuovo pentito dietro il blitz sulla banda dei kalashnikov a Palermo

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