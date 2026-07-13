Medio Oriente ancora morti a Gaza | uccisa una bambina di 9 anni

Una bambina di 9 anni è tra le cinque persone uccise ieri nei raid israeliani a Gaza. Le operazioni militari continuano con impatto su civili, secondo quanto riferito. La maggior parte delle vittime sono state segnalate in un solo giorno, evidenziando la persistenza degli attacchi nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche di ogni decesso.

Roberta Barbi – Città del Vaticano Sono almeno 5 le vittime, nella sola giornata di ieri, dei raid israeliani che insistono quotidianamente sulla Striscia di Gaza: le forze di difesa israeliane hanno confermato l’attacco a Sabra, quartiere di Gaza City, che aveva come obiettivo un sito di produzione di armi di Hamas, ancora attivo in palese violazione delle trattative nel tentativo di riattivare le capacità organizzative dell’organizzazione. Non confermato, invece, l’attaco che sarebbe avvenuto su un accampamento a Nuseirat in cui sarebbe rimasta uccisa una bambina di 9 anni. Il fronte libanese Intanto, sul fronte libanese e a livello diplomatico, dovrebbe aprirsi domani 14 luglio e proseguire anche mercoledì 15 luglio, un nuovo tavolo di trattative tra Israele e Beirut, a Roma, nella sede dell’ambasciata americana. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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