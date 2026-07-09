Nove palestinesi sono stati uccisi negli ultimi raid israeliani sulla Striscia di Gaza, tra cui due bambini, secondo le autorità sanitarie locali. Gli attacchi sono avvenuti nonostante il cessate-il-fuoco in vigore da ottobre. Le operazioni hanno coinvolto bombardamenti e colpi d'arma da fuoco in diverse aree della regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni materiali. La situazione rimane tesa con continui scontri tra le parti.

Non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, nonostante il cessate-il-fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Nelle ultime ore almeno nove palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi in diversi attacchi e colpi d'arma da fuoco israeliani, secondo le autorità sanitarie di Gaza. Le vittime sono state registrate tra Gaza City e Khan Younis: quattro persone, tra cui un bambino di dieci anni, sono morte nel bombardamento di una tenda che ospitava sfollati nell'area di al-Mawasi. Un altro bambino di appena sei anni è stato ucciso nel quartiere di Zeitoun. Dall'entrata in vigore della tregua, oltre mille palestinesi hanno perso la vita in episodi che le due parti continuano ad attribuirsi reciprocamente come violazioni del cessate-il-fuoco. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Vaticannews.va - Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza: 9 morti, vittime anche fra i bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Medio Oriente, Libano e Israele concordano una nuova tregua

Notizie e thread social correlati

Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza: 9 morti, 2 sono bambiniNuovi raid israeliani su Gaza hanno causato almeno nove morti, tra cui due bambini, nonostante il cessate-il-fuoco in vigore dal mese scorso.

Medio Oriente, raid dell'Idf su una zona residenziale di Tiro in Libano: almeno otto mortiUn raid aereo israeliano ha colpito una zona residenziale a Tiro, in Libano, provocando almeno otto morti.

Temi più discussi: Medio Oriente, Israele ferma oltre 100 coloni diretti in Siria; Tornano i raid, l'ira di Trump: 'In Iran la tregua è finita'; Medio Oriente, Centcom: Nei raid colpiti 90 obiettivi militari in Iran; Guerra tra Iran, Usa e Israele.

MEDIO ORIENTE | La rabbia di Hezbollah, scoppiano disordini a Beirut dopo l'intesa con Israele. L'esercito interviene e contiene le proteste. Nuovi raid su Nabatiye #ANSA - X x.com

Medio Oriente: nuovi attacchi USA a Iran erano assolutamente necessari - Rutte8 luglio (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente: 7.30 - I nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran erano assolutamente necessari, secondo il segretario gene ... msn.com

Medio Oriente, si sgretola il cessate il fuoco tra Usa e Teheran. Nuovi raid su Hormuz, Trump avverte: L’Iran cesserà di esistereDopo l'attacco alla petroliera Kiku, il Centcom ha bombardato infrastrutture militari di Teheran. Dai Guardiani della Rivoluzione la risposta con missili e droni. Nuovi colloqui attesi a luglio a Doha ... affaritaliani.it