Maxi schianto in tangenziale | coinvolti tir autobus e diverse auto numerosi feriti

Da thesocialpost.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio si è verificato un incidente sulla tangenziale di Foggia, coinvolgendo un tir, un autobus di linea delle Ferrovie del Gargano e diverse automobili. Il tamponamento a catena ha causato numerosi feriti, senza dettagli sulle loro condizioni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 13 luglio lungo la Strada statale 673, la tangenziale di Foggia, dove un violento tamponamento a catena ha coinvolto un tir, un autobus di linea delle Ferrovie del Gargano e diverse automobili. Il bilancio provvisorio è di almeno sei persone ferite, una delle quali in condizioni più serie, mentre fortunatamente non si registrano vittime. L’impatto si è verificato intorno al chilometro 14,900, in un tratto particolarmente trafficato della tangenziale. La violenza dello scontro ha provocato il blocco della circolazione e richiesto un imponente intervento dei soccorsi. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha coinvolto complessivamente sei veicoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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