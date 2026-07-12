Stasera si conclude al San Siro di Milano il tour “Max Forever Gli Anni d’oro” di Max Pezzali, che ha attraversato gli stadi italiani. L’evento finale segue le tappe precedenti, toccando le principali città del Paese. Il tour ha portato il cantante in numerosi impianti sportivi, raccogliendo un vasto pubblico. La tournée ha coinvolto diverse date, tutte sold out. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali date future o sui dettagli dell’organizzazione.

Si chiude stasera allo Stadio San Siro di Milano il tour “ Max Forever Gli Anni d’oro “, che ha toccato i più grandi stadi italiani. Con oltre 670.000 biglietti venduti per i 15 concerti in calendario, il tour di Max Pezzali si conferma il più venduto del 2026 e ha già un nuovo punto di approdo: a dicembre il cantante di Pavia tornerà dal vivo nei principali palasport italiani con “ Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar “. Uno show straordinario che già all’arrivo allo stadio è una vera immersione nel mondo anni ’90, con un palco il cui protagonista indiscusso è l’elemento del denim, ricco di tutti i richiami all’immaginario Nineties che caratterizzano il successo collettivo dei live di Max Pezzali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - “Max Forever”, stasera il gran finale del tour di Max Pezzali negli stadi di tutta Italia

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Sanremo 2026 - Max Pezzali canta Gli anni

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