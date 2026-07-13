Il leader politico ha dichiarato che un’intesa tra le parti è possibile, ma ha aggiunto che una divisione non rappresenterebbe un disastro. Ha spiegato di aver lavorato a un emendamento equilibrato, che cerca di considerare le ragioni di entrambe le parti e i dubbi espressi. La speranza è che il centrodestra mantenga l’unità nel voto sulle preferenze, dopo un lungo periodo di discussioni e negoziati.

La sua speranza è che alla fine — dopo il lunghissimo lavorio che ha portato ad un emendamento «molto equilibrato», che tiene conto «delle ragioni degli uni e dei dubbi degli altri» — il centrodestra non si dividerà nel voto sulle preferenze. E questo «indipendentemente dai possibili giochetti che potrebbe mettere in atto un’opposizione da cui ci aspettavamo una posizione molto diversa: sulle leggi che riguardano il futuro della Nazione bisogna collaborare, non si può usare ogni tema politico a fini propagandistici». Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, ha sempre sostenuto la necessità di tornare alle preferenze. Fosse stato per lui, dovevano essere totali, ognuno avrebbe potuto scegliere all’interno di una lista chi eleggere. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Maurizio Lupi: «Intesa possibile. Ma se ci dividiamo non è un disastro»

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