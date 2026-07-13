Materiali antifragili | smartphone e gadget che si riparano da soli mito o futuro vicino?

Due gemelle nate prematuri sono state sottoposte a un trattamento innovativo chiamato “co-bedding,” che prevede il mettere insieme neonati prematuri in culle condivise. La sperimentazione, condotta in un reparto di neonatologia, mira a favorire lo sviluppo e il benessere dei piccoli. Nel frattempo, un vulcanologo ha parlato di un aumento del rischio di eruzioni vulcaniche sui Campi Flegrei, criticando la comunicazione delle autorità.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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