Massimo Giletti e le rivelazioni sull' attentato a Ranucci dal nuovo personaggio al dubbio | Chi ha tradito

Su Instagram, un conduttore televisivo ha commentato l’attentato subito da un collega, menzionando un “nuovo personaggio” che frequenta un ristorante locale. Ha espresso sospetti su un possibile tradimento, senza fornire dettagli aggiuntivi. La conversazione si concentra su un episodio di minaccia contro un giornalista, con riferimenti a incontri e figure sconosciute coinvolte nella vicenda.

In un post pubblicato su Instagram, Massimo Giletti è tornato a parlare dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Tra i dubbi espressi, il conduttore de Lo Stato delle Cose ha parlato di un “nuovo personaggio frequentatore del ristorante Cefalù”. Inoltre sul coinvolgimento di persone provenienti dalla Campania, si domanda come abbiano fatto a sapere che il giornalista fosse a Pomezia e quindi “chi ha tradito” Sigfrido Ranucci. Massimo Giletti, i dubbi sul nuovo personaggio Il nome di Corrado e i dettagli sul detonatore Massimo Giletti e il tradimento a Sigfrido Ranucci Massimo Giletti, i dubbi sul nuovo personaggio Massimo Giletti ha analizzato alcuni elementi relativi all’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Nuove rivelazioni sul caso Ranucci l'auto della camorra era una Fiat 500

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