Giletti e i dubbi sulla bomba a Ranucci | Chi ha tradito chi? Il nome nuovo estremamente preoccupato la miccia | cosa non torna – Il video

Un nuovo nome è stato aggiunto alla lista di persone coinvolte nel caso della bomba a Sigfrido Ranucci. Secondo un commento sui social, oltre a Valter Lavitola, ci sarebbe almeno un altro individuo considerato estremamente preoccupato e coinvolto nella vicenda. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo di questa persona o sul motivo della sua preoccupazione. La presenza di ulteriori soggetti chiave non è stata confermata ufficialmente e non sono stati rivelati altri elementi sul caso.

Ci sarebbe almeno un altro personaggio chiave coinvolto nel caso della bomba a Sigfrido Ranucci. Ne parla sui suoi social Massimo Giletti, secondo cui non c’è solo il faccendiere e amico del conduttore di Report, Valter Lavitola, tra i personaggi con un ruolo rilevante nella storia. Si tratterebber di un abituale frequentatore del ristorante «Il Cefalù», dello stesso Lavitola. Gli inquirenti, spiega Giletti, si starebbero chiedendo se questa persona abbia agito consapevolmente o meno. L’unico elemento che il conduttore de Lo Stato delle cose su Rai3 si sente di anticipare è che l’uomo sarebbe «estremamente preoccupato» per come si stanno sviluppando le cose. 🔗 Leggi su Open.online

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