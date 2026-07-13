MareSol apre a Pastena | Salerno rafforza il suo impegno per il turismo inclusivo

A Salerno è stata inaugurata MareSol, la seconda spiaggia pubblica attrezzata dedicata all’accoglienza di persone con disabilità, dopo Balnea. La struttura si trova a Pastena e rappresenta un passo avanti nell’offerta di servizi turistici accessibili. La spiaggia è dotata di attrezzature e servizi specifici per garantire l’accesso e la fruizione del mare a tutti. L’apertura mira a promuovere un turismo più inclusivo nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Salerno compie un nuovo passo concreto verso l’accessibilità con l’attivazione di MareSol, la seconda spiaggia pubblica, dopo Balnea, attrezzata dedicata all’accoglienza delle persone con disabilità. La presentazione si è svolta questa mattina nell’area del porticciolo di Pastena, dove il servizio sarà operativo per tutta la stagione estiva nell’ambito del progetto regionale “A mare tutti”, promosso dal Comune di Salerno – Settore Politiche Sociali. La nuova area balneare inclusiva nasce con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di vivere il mare in sicurezza, autonomia e piena dignità. La gestione dei servizi è affidata a Salerno Solidale, che metterà in campo personale qualificato OSA per l’accoglienza e l’assistenza alla balneazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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