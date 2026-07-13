Malore durante lo spettacolo a Roccagorga muore l’attore Marco Zaccarelli

Notizia in breve

Durante uno spettacolo a Roccagorga, un attore è morto improvvisamente a causa di un malore. L’evento si è svolto nel teatro comunale, mentre la compagnia “Le Colonne” di Sezze si esibiva. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma le sue condizioni si sono aggravate e non è stato possibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’attore è deceduto durante l’intervento. La scena è stata sospesa e le autorità hanno avviato le indagini.