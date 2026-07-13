Malore durante lo spettacolo a Roccagorga muore l’attore Marco Zaccarelli

Da dayitalianews.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante uno spettacolo a Roccagorga, un attore è morto improvvisamente a causa di un malore. L’evento si è svolto nel teatro comunale, mentre la compagnia “Le Colonne” di Sezze si esibiva. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma le sue condizioni si sono aggravate e non è stato possibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’attore è deceduto durante l’intervento. La scena è stata sospesa e le autorità hanno avviato le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia improvvisa ha sconvolto un tranquillo pomeriggio di luglio a Roccagorga: presso il teatro comunale di Roccagorga si stava infatti esibendo la compagnia Le Colonne di Sezze. Uno degli attori, Marco Zaccarelli, 68 anni, si è sentito male mentre era in scena ed è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. Lo spettacolo, in programma alle 18.30, era “55 giorni”, dedicato alla vita di Aldo Moro. Il malore dopo venti minuti di rappresentazione. A raccontare quanto accaduto è il professor Giancarlo Loffarelli, direttore della compagnia teatrale. «Dovevamo rappresentare lo spettacolo 55 giorni, sulla vita di Aldo Moro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

malore durante lo spettacolo a roccagorga muore l8217attore marco zaccarelli
© Dayitalianews.com - Malore durante lo spettacolo a Roccagorga, muore l’attore Marco Zaccarelli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Fermate tutto, aiuto”. Tragedia al concerto, muore durante lo spettacoloDurante un concerto, una persona è deceduta improvvisamente mentre era in corso lo spettacolo.

Malore durante un’escursione a Cortino: muore 68enneOggi nel pomeriggio, sui rilievi di Macchiatornella, nel territorio di Cortino, un uomo di 68 anni è deceduto durante un'escursione.

Temi più discussi: Dramma a Roccagorga, Marco Zaccarelli muore sul palco durante lo spettacolo; ROCCAGORGA | Muore durante lo spettacolo: il mondo del teatro e la comunità piangono Marco Zaccarelli; Muore in scena, addio a Marco Zaccarelli; MUORE SUL PALCO MENTRE RECITA I 55 GIORNI, IL CASO MORO: TRAGEDIA PER MARCO ZACCARELLI.

Roccagorga, malore sul palco durante lo spettacolo: muore infermiere del GorettiTragedia ieri pomeriggio al Teatro comunale di Roccagorga, dove Marco Zaccarelli, infermiere dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e appassionato di teatro, è morto dopo un improvviso malore ... latinapress.it

marco zaccarelli malore durante lo spettacoloDramma a Roccagorga, Marco Zaccarelli muore sul palco durante lo spettacoloIl malore fatale durante la rappresentazione teatrale sul caso Moro. Inutili i soccorsi immediati di medici e sanitari presenti in sala. latinaoggi.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web