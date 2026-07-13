Malore durante lo spettacolo a Roccagorga muore l’attore Marco Zaccarelli
Durante uno spettacolo a Roccagorga, un attore è morto improvvisamente a causa di un malore. L’evento si è svolto nel teatro comunale, mentre la compagnia “Le Colonne” di Sezze si esibiva. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma le sue condizioni si sono aggravate e non è stato possibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’attore è deceduto durante l’intervento. La scena è stata sospesa e le autorità hanno avviato le indagini.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia improvvisa ha sconvolto un tranquillo pomeriggio di luglio a Roccagorga: presso il teatro comunale di Roccagorga si stava infatti esibendo la compagnia Le Colonne di Sezze. Uno degli attori, Marco Zaccarelli, 68 anni, si è sentito male mentre era in scena ed è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. Lo spettacolo, in programma alle 18.30, era “55 giorni”, dedicato alla vita di Aldo Moro. Il malore dopo venti minuti di rappresentazione. A raccontare quanto accaduto è il professor Giancarlo Loffarelli, direttore della compagnia teatrale. «Dovevamo rappresentare lo spettacolo 55 giorni, sulla vita di Aldo Moro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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