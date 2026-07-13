Incidente a Marcianise nella notte | Rosa Rossetti muore a 21 anni ferita la sorella gemella

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Marcianise, un'auto su cui viaggiavano due sorelle è finita fuori strada e si è scontrata con un ostacolo. Rosa Rossetti, 21 anni, è deceduta sul colpo, mentre la sorella gemella è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la ferita in ospedale. Le forze dell'ordine stanno verificando le cause dell'incidente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

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L'auto sulla quale viaggiavano le due ragazze si è scontrata con un ostacolo: per Rosa Rossetti non c'è stato nulla da fare, mentre la gemella è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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