Incidente a Marcianise nella notte | Rosa Rossetti muore a 21 anni ferita la sorella gemella
Nella notte a Marcianise, un'auto su cui viaggiavano due sorelle è finita fuori strada e si è scontrata con un ostacolo. Rosa Rossetti, 21 anni, è deceduta sul colpo, mentre la sorella gemella è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la ferita in ospedale. Le forze dell'ordine stanno verificando le cause dell'incidente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.
L'auto sulla quale viaggiavano le due ragazze si è scontrata con un ostacolo: per Rosa Rossetti non c'è stato nulla da fare, mentre la gemella è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragico incidente nella notte sul viale Carlo III nel Casertano: 21enne muore sul colpo
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Si parla di: Due sorelle gemelle si ribaltano con l’auto sul viale Carlo III, una muore sul colpo.
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