Incidente a Marcianise nella notte | Rosa Rossetti muore a 21 anni ferita la sorella gemella

Notizia in breve

Nella notte a Marcianise, un'auto su cui viaggiavano due sorelle è finita fuori strada e si è scontrata con un ostacolo. Rosa Rossetti, 21 anni, è deceduta sul colpo, mentre la sorella gemella è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la ferita in ospedale. Le forze dell'ordine stanno verificando le cause dell'incidente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.