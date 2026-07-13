In tutta la regione si registra una terza ondata di calore con bollini rossi e arancioni. Le temperature raggiungono punte di 40°C in alcune città, con valori che superano di molto le medie stagionali. Le previsioni indicano un ulteriore aumento dei valori termici tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Le aree più colpite sono le zone urbane più grandi, dove si registrano i livelli più elevati di caldo.

Fa già caldo e il termometro è destinato a salire ancora, raggiungendo tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio valori decisamente sopra le medie del periodo, con picchi che secondo gli ultimi modelli previsionali potranno superare i 38-39° C all'ombra, specie nelle aree interne di fondovalle della nostra regione, sfondando anche la soglia psicologica dei 40° C. Siamo all'inizio della terza ondata di calore della stagione, che dovrebbe tenerci immersi in una bolla d'aria africana per gran parte di questa settimana per "la graduale espansione di una vasta area di alta pressione dal nord Africa verso l'Italia - spiega l'ultimo bollettino della Protezione civile regionale - che determinerà giornate stabili e soleggiate con temperature in aumento per i prossimi giorni". 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, terza ondata di calore: tornano i bollini rossi e arancioni. Ecco le città roventi, con punte di 40°

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Marche, terza ondata di calore: tornano i bollini rossi e arancioni. Ecco le città più roventi

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