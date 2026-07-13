Mapello ancora un lancio di sassi dal cavalcavia | Evitato per un soffio

Nuovamente, alcune pietre sono state lanciate da un cavalcavia sull'Asse interurbano, rischiando di colpire le vetture in corsa. Gli episodi più recenti si sono verificati in direzione delle auto che percorrevano la strada, con alcuni veicoli che sono riusciti a evitare i sassi per un soffio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questi lanci.

Torna la paura sull’Asse interurbano per il lancio di alcuni sassi da un cavalcavia in direzione delle auto in transito. Gli ultimi casi risalgono alla serata di sabato 11 luglio, attorno alle 19, quando un’automobilista che stava percorrendo il tratto tra Locate e Mapello in direzione del centro commerciale il Continente, ha assistito alla scena, riuscendo ad evitare per un soffio una delle pietre, “grosse più di una noce di cocco”. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri, che avrebbero iniziato subito le indagini per risalire agli autori dell’insensato gesto, e parallelamente la denuncia via social ha trovato ulteriori conferme: quello di sabato non sarebbe un caso isolato, ma anche altri utenti avrebbero notato sull’asfalto grossi sassi, sempre nella stessa zona, nel corso delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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