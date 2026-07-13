La richiesta di sostenibilità lo dice chiaramente. Gli alimenti contenenti insetti o farine da essi derivati potrebbero sempre più diventare un’alternativa alle tradizionali fonti proteiche animali anche sulla scorta del riconoscimento di questi alimenti come fonte nutrizionale che l’Unione Europea ha autorizzato nel 2018. Tra le fonti “ammesse” per l’alimentazione umana ci sarebbero larve di tenebrione giallo, locuste migratrici, grilli domestici e larve di tenebrione minore, vendute congelate, essiccate o persino in polvere. Se sul fronte delle autorizzazioni è tutto a posto, però, sulla possibile risposta dei consumatori ci sono ancora dubbi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mangiare insetti forse non è così male, almeno per la psiche

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Ho mangiato insetti veri… e non dovevo farlo

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