Mamma e figlia uccise dalla ricina gli investigatori | Ecco chi è stato

Le autorità indagano sulla morte di una madre e di sua figlia avvenuta lo scorso dicembre a Pietracatella. Le due persone sono decedute dopo aver ingerito ricina, una sostanza altamente tossica. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile dell’avvelenamento. Finora non sono state rese note eventuali persone coinvolte o dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La procura ha avviato verifiche su possibili sospetti e moventi.

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Iersi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre a Pietracatella dopo essere state avvelenate con la ricina. Mentre resta da chiarire in che modo la sostanza sia stata somministrata e da chi, gli investigatori ritengono di essere vicini a una svolta. A fare il punto è stato l’inviato Vincenzo Rubano nel corso della puntata di Morning News di lunedì 13 luglio 2026, riferendo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta davanti alla Questura di Campobasso. “Sappiamo chi ha ucciso Antonella e Sara”. Secondo quanto riferito dal giornalista, la giornata è stata caratterizzata da nuovi accertamenti investigativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Avvelenate con la ricina, gli investigatori: Sappiamo qual è il movente

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