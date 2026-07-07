Un uomo stato trovato in mare davanti alla spiaggia di Marina di Carrara e portato in ospedale. Purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero. La notizia è stata riportata oggi, 7 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli sulla causa del decesso, ma si parla di un malore che avrebbe colpito l’uomo durante il ricovero.

Carrara, 7 luglio 2026 – Il mare per lui un destino. Non ce l’ha fatta l’uomo salvato sulla spiaggia, davanti al bagno Paradiso di Marina di Carrara, qualche giorno fa. Un malore in mare, lo svenimento gli aveva fatto bere tanta acqua. Nonostante l’intervento tempestivo ed eccezionale dei bagnini e anche di una dottoressa del reparto di terapia intensiva avesse fatto ripartire il cuore ben due volte, le sue condizioni si sono aggravate una volta giunto al Noa ed è sopraggiunta la morte cerebrale. Si chiamava Giuseppe Oppo, per tutti Pino, aveva 86 anni ma non li dimostrava. A ricordare il suo rapporto con il mare è oggi la figlia Barbara, distrutta dal dolore: “Quando mia figlia, sua nipote, era piccola faceva fare il bagno a lei e a tutti i bambini della spiaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvato in mare, muore in ospedale. Malore fatale per Giuseppe Oppo

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She came down the mountain, saved a CEO, and was forced into a fake marriage contract.

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