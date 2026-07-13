Malore al mare | soccorso un uomo di 68 anni

Un uomo di 68 anni si è sentito male mentre si trovava sulla battigia di Marina di Vecchiano, vicino alla spiaggia libera, intorno alle 11.20 di ieri. L’incidente è avvenuto nel settore 22, vicino al mare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere l’uomo, che è stato portato via in condizioni non specificate. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Viareggio, 13 luglio 2026 – Paura ieri intorno alle 11.20 al settore 22, accanto alla spiaggia libera, di Marina di Vecchiano. Un 68enne di Capezzano Pianore, frazione di Camaiore, si è sentito male mentre si trovava sulla battigia. Era al mare per una domenica di riposo sul frequentatissimo litorale vecchianese. Pochi attimi e sul posto si è scatenato un via vai di soccorritori e mezzi. Si è formata una catena umana per salvare la persona: inizialmente è stato trattato come un arresto cardiaco. È stato quindi rianimato dal bagnino, Marco Ferroni, dell’Oasi mare e dune, sono poi sopraggiunti i bagnini volontari della Società di salvamento di Livorno con la moto d’acqua, i colleghi del servizio comunale, il personale della postazione del 118 con l’infermiere, i volontari della Pubblica assistenza di Migliarino e della Misericordia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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MALORE FATALE AL MARE: 77ENNE MUORE IN SPIAGGIA. RICOVERATA LA MOGLIE | 11/07/2026

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