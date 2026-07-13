Maldini subito al lavoro nuovo ct e rivoluzione nel Club Italia | avrà un occhio di riguardo per le giovanili

Paolo Maldini ha iniziato il suo incarico come direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia, entrando in FIGC. Le sue prime decisioni riguardano le scelte tecniche e una maggiore attenzione alle giovanili. Maldini, ex calciatore e simbolo del Milan, si concentra sulla ristrutturazione delle selezioni giovanili e sulla supervisione delle strategie di sviluppo dei talenti italiani. La sua presenza rappresenta un cambio di rotta per il settore giovanile e la gestione delle nazionali.

Paolo Maldini entra in FIGC, il nuovo corso azzurro parte dalle scelte tecniche dalla bandiera del Milan: le prossime mosse. Paolo Maldini è già al lavoro nel suo nuovo doppio incarico in FIGC: direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. Dopo l’annuncio arrivato sabato, l’ex capitano del Milan non avrà tempo da perdere. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, le decisioni da prendere sono molte e riguardano non soltanto la scelta del prossimo commissario tecnico, ma anche l’intera filiera azzurra. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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MASSARA è il NUOVO DIRETTORE TECNICO della JUVENTUS! || RIVOLUZIONE TOTALE

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