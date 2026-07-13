Il giocatore non si sta allenando con l'Udinese, che ha certificato un malore. La situazione ha attirato l'attenzione di diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus, Milan e Bologna, che stanno valutando l'eventualità di presentare un'offerta. La decisione di Zaniolo di non partecipare agli allenamenti ha generato un interesse crescente tra le concorrenti, senza che siano state ancora annunciate ufficialmente trattative o proposte concrete.

Il caso Zaniolo-Udinese come un'incognita che può cambiare i piani d'attacco di diverse squadre di Serie A. Mentre il trequartista non si allena con i friulani, supportato da un certificato di malattia, Juve, Milan e Bologna, su tutte, valutano la possibilità di un'offerta per il 27enne., Lo strappo con l'Udinese si è concretizzato nelle scorse settimane, ma in realtà nasce tutto un anno fa. Quando Zaniolo arrivò in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, accettò un ingaggio ridotto sia per riscattarsi sia perché il tempo davvero stringeva e stava per chiudersi la sessione estiva di mercato., Il club italiano lo ha poi riscattato a metà giugno, versando 10 milioni di euro ai turchi dopo i 2,5 del prestito. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mal di pancia Zaniolo, la Serie A osserva interessata: tre squadre pronte all'assalto

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