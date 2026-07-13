Il Parmigiano italiano sta registrando un aumento delle esportazioni negli Stati Uniti, segnando un boom nel mercato americano. Nel frattempo, in Irlanda, sono stati adottati provvedimenti che limitano i dazi sulle importazioni e sono state introdotte nuove etichette obbligatorie per il vino, suscitando reazioni contrastanti. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni commerciali e cambiamenti normativi a livello europeo.

L’orgoglio Made in Italy in Europa e non solo: vola il Parmigiano negli Usa, mentre l’Irlanda frena sui dazi e le etichette shock contro il vino. Ma procediamo con ordine. E partiamo dal modello agroalimentare italiano che continua a fare scuola nel mondo, smentendo i profeti di sventura, e difendendo i propri asset strategici sul tavolo comunitario. Dalla tutela delle eccellenze lattiero-casearie oltreoceano. Alla strenua difesa dei nostri vitigni contro i tentativi di boicottaggio burocratico in Europa, la linea della sovranità alimentare tracciata dal governo di Roma segna punti decisivi per l’economia nazionale. Vola il Parmigiano negli Usa: l’oro dei nostri pascoli conquista l’America. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Made in Italy inarrestabile: boom del Parmigiano negli Usa e clamoroso dietrofront sulle etichette choc dell’Irlanda sul vino

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