In Giappone, il numero 4 è evitato perché la sua pronuncia è simile alla parola per “morte”. Se si prenota un hotel a Tokyo, si può notare che gli ascensori saltano il quarto piano, passando dal terzo al quinto. La stessa pratica si riscontra in altri edifici, dove il quarto piano viene eliminato o rinumerato. Questa superstizione si basa sulla somiglianza fonetica tra i numeri e i concetti di sventura.

Mettiamo il caso che stiate organizzando un viaggio in Giappone. Prenotate un hotel a Tokyo, entrate in ascensore e notate qualcosa di strano nella pulsantiera: si passa direttamente dal terzo al quinto piano. No, non lo state immaginando: siete appena incappati nella tetrafobia, ovvero la paura viscerale del numero 4. Non vedere il numero 4 in Giappone è abbastanza comune. Mentre noi occidentali ce la prendiamo con il venerdì 17 o il numero 13, in Asia orientale (Giappone, così come Cina, Corea e Taiwan) il primo nemico della matematica è il 4. Il motivo principale è un gigantesco e sfortunatissimo malinteso linguistico. In giapponese, infatti, la parola “quattro” si pronuncia shi, che ha lo stesso identico suono del carattere utilizzato per dire “morte”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma perché in Giappone il numero 4 fa paura e porta sfortuna? La risposta è nella sua pronuncia

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In Giappone mancano interi piani negli edifici

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