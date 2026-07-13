L' Unione Nazionale Consumatori fa chiarezza | è un diritto

L'Unione Nazionale Consumatori ricorda che portare cibo e bevande da casa in spiaggia è un diritto. Molti scelgono di preparare panini, frutta e bottigliette d’acqua per trascorrere una giornata di mare senza acquistare cibo in spiaggia. La presenza di una borsa frigo capiente permette di mantenere freschi alimenti e bevande durante le ore all’aperto. Questa pratica è consentita e tutelata, senza limiti o restrizioni specifiche.

U na borsa frigo capiente, qualche panino preparato con cura al mattino, frutta fresca e bottigliette d’acqua. Per moltissime famiglie il pranzo preparato a casa, apre le porte a una giornata di mare e relax. Eppure, in questa estate, quel gesto si è trasformato per qualcuno in un motivo di discussioni all’ingresso dei lidi. Ed è proprio la cronaca recente a raccontare la storia di una madre richiamata dal personale di un lido a Vieste proprio mentre distribuiva un panino sotto l’ombrellone ai figli. Cosa cucinare con questo caldo? 5 ricette estive e veloci X Il panino sotto l’ombrellone non si può negare: parola di legge. La vicenda ha... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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