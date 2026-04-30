L' inflazione sale | +2,8% su base annua L' Unione Consumatori | Rialzo choc stangata per le famiglie

A aprile, l'inflazione ha registrato un aumento del 2,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I prezzi dei beni energetici sono cresciuti del 9,5%, passando da una diminuzione del 2,1% a un incremento, mentre quelli degli alimentari sono aumentati anch'essi. L'Unione Consumatori ha commentato il rialzo come una vera e propria stangata per le famiglie.

L’inflazione ad aprile corre, sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici (+9,5% da -2,1%) e degli alimentari. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di aprile l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,2% su base mensile e del +2,8% su base annua, da +1,7% del mese precedente. La dinamica dell’inflazione riflette principalmente la netta risalita dei prezzi degli energetici non regolamentati (da -2,0% a +9,9%), di quelli regolamentati (da -1,6% a +5,7%) e dell’accelerazione dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +4,7% a +6,0%); in rallentamento sono invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,6%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +0,5%).🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'inflazione sale: +2,8% su base annua. L'Unione Consumatori: "Rialzo choc, stangata per le famiglie" Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: Experian, il BNPL cresce del +56,1% su base annua a febbraio e conquista nuove fasce di consumatori Sale prezzo petrolio. Bce vede rialzo inflazioneIl taglio delle accise è quanto mai necessario dopo che il prezzi del petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Settimana economica (dal 20 al 25 aprile 2026): Italia rimandata, Europa si parla di mercato unico, consumatori USA pessimisti; La guerra in Iran costa a ogni umbro 433 euro in più l'anno. Salasso per i prodotti alimentari. L'inflazione sale: +2,8% su base annua. L'Unione Consumatori: Rialzo choc, stangata per le famiglieIl tasso di inflazione acquisito ad aprile è pari a +2,4%. In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione pari a +1,7% su base mensile, per ... gazzettadelsud.it Sale l'inflazione, la spesa delle famiglie marchigiane è di 376 euro in più del 2024: ecco la città più casaNella classifica dell'Unione Nazionale Consumatori ancora una volta la più cara risulta Bolzano, dove l'inflazione media pari a +2,2%, pur essendo solo la terza più alta d'Italia ex aequo con Rimini, ... corriereadriatico.it Per l’Unione nazionale consumatori Piemonte i rincari arrivano fino al 50%. Le pensionate Ebe e Adele: "Sono aumenti abusivi" - facebook.com facebook