Durante l'ultimo anno pastorale, in diocesi non sono state effettuate ordinazioni sacerdotali, ma è stato comunque nominato un nuovo sacerdote. Si tratta di Giovanni Ferrari, che ha annunciato di iniziare il ministero in Messico. Ferrari è l’unico sacerdote considerato ‘nuovo’ in questa fase, pur senza aver ricevuto una nuova ordinazione. La sua decisione riguarda un impegno all’estero, mentre in Italia non sono state registrate nuove nomine sacerdotali.

Nell’anno pastorale appena concluso, non ci sono state ordinazioni sacerdotali in diocesi ma c’è comunque un nuovo prete reggiano. Giovanni Ferrari, classe 1992, è, infatti, stato ordinato presbitero a fine giugno all’interno della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo e, giusto per rimanere uniti alla terra reggiana, il vescovo celebrante era Mons. Massimo Camisasca, ovvero il vescovo emerito della nostra diocesi. "Negli anni della gioventù – dice don Giovanni – ho partecipato a varie esperienze di fede: la parrocchia Regina Pacis, l’Operazione Mato Grosso, i gesuiti. L’incontro decisivo per la mia scelta verso il sacerdozio è stato l’amicizia con il vescovo Massimo Camisasca e i sacerdoti della Fraternità san Carlo che vivevano con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’unico ‘nuovo’ prete. La sfida di Don Giovanni: "Predicherò in Messico"

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L’unico nuovo prete. La sfida di Don Giovanni: Predicherò in MessicoFerrari, 34 anni, è il solo presbitero reggiano a essere stato ordinato quest’anno. Ma il futuro è lontano dalla sua Reggio: Vado dove la fede è ancora viva. msn.com