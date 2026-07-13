Sul lungomare di Napoli, i lavori dei cantieri stanno creando un percorso stretto e caotico per pedoni e veicoli. La presenza di numerosi cantieri, definiti “lumaca” per le lunghe file, sta rendendo difficile attraversare l’area in sicurezza. La situazione si protrae da tempo e non sembra esserci una soluzione immediata. Le autorità hanno segnalato il problema, ma fino ad ora non sono stati adottati interventi significativi. La zona è situata vicino a un porticciolo che ospiterà imbarcazioni di team internazionali.

C’è un problema in quel pezzo di Napoli che tocca il mare dove tra un anno veleggeranno New Zealand, Luna Rossa, Alinghi e gli altri team. Ma non è la Coppa America, il problema sono i cantieri che, per via dei lavori da realizzare in vista delle regate, ormai da mesi hanno praticamente occupato il lungomare e sono entrati di prepotenza nella vita dei residenti e dei ristoratori della zona. Sono partiti da via Nazario Sauro e si sono lentamente allungati fino a via Partenope, raggiungendo l’altezza quasi di piazza Vittoria. La circolazione di auto e moto nell’area è stata completamente stravolta - via Partenope è pedonalizzata ma via Nazario Sauro no - nel tratto finale del lungomare il traffico è finito su via Generale Orsini e inevitabilmente ne ha risentito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Lungomare, slalom tra i cantieri-lumaca: «Sicurezza a rischio»

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