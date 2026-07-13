Lunga notte di festa per Solestà Innocenzi | Ogni gara stesso cuore

Notizia in breve

La festa è proseguita fino a tarda notte nel sestiere di Porta Solestà, con cori, bandiere gialloblù, brindisi e abbracci. La vittoria nel 39esimo Palio ha portato celebrazioni per il popolo locale, che ha lodato l’azione di Luca Innocenzi, definito come colui che ha guidato il sestiere alla conquista. Innocenzi ha commentato che ogni gara si gioca con lo stesso impegno e cuore.