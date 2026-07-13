Lunga notte di festa per Solestà Innocenzi | Ogni gara stesso cuore
La festa è proseguita fino a tarda notte nel sestiere di Porta Solestà, con cori, bandiere gialloblù, brindisi e abbracci. La vittoria nel 39esimo Palio ha portato celebrazioni per il popolo locale, che ha lodato l’azione di Luca Innocenzi, definito come colui che ha guidato il sestiere alla conquista. Innocenzi ha commentato che ogni gara si gioca con lo stesso impegno e cuore.
La festa è andata avanti fino a notte fonda al sestiere di Porta Solestà. Tra cori, bandiere gialloblù, brindisi e abbracci, il popolo solestante ha celebrato l’ennesima impresa di Luca Innocenzi, accolto come un autentico eroe dopo aver trascinato il sestiere alla conquista del 39esimo Palio della sua storia. Un successo che ha un sapore speciale perché coincide con un primato mai raggiunto prima: cinque Quintane consecutive vinte dallo stesso cavaliere. Un record che consegna definitivamente il folignate alla storia della rievocazione ascolana e che ha trasformato la notte in una lunga celebrazione destinata a rimanere nella memoria dei sestieranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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