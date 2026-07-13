Secondo l'ultima relazione della Polizia Stradale, l'alcol è la causa principale delle contravvenzioni e degli incidenti stradali in Italia. I dati aggiornati al 2024 e 2025 mostrano una tendenza preoccupante, con un aumento delle infrazioni legate al consumo di alcol, soprattutto nelle ore notturne. La relazione evidenzia come molte delle infrazioni e degli incidenti siano riconducibili all'assunzione di sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida.

G li ultimi dati aggiornati sono relativi al 2024 e al 2025: la tendenza evidenziata nella “Relazione al Parlamento sulle dipendenze” fornisce un quadro allarmante su quanto avviene ogni giorno, soprattutto ogni notte, sulle strade italiane. E sotto accusa finiscono i più giovani. Droghe, in aumento il consumo tra giovani di età 15-19 anni X Leggi anche › Il coraggio di chiedere giustizia per le vittime di incidenti stradali Secondo il quadro fornito dalla Polizia Stradale, « circa il 46 per cento delle contravvenzioni emesse per guida in stato di ebbrezza alcolica, e il 43 per cento di quelle per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha riguardato persone tra i 18 e i 32 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’ultima Relazione della Polizia Stradale non lascia dubbi: è l’alcol la causa della maggior parte delle contravvenzioni e degli incidenti

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Female Chef Humiliated As A Thief; Shes A Billionaires Lost Daughter Pretending Poor For Revenge

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