L' Ue lancia l' iniziativa Team Gaza | 883 milioni per la ricostruzione

L’Unione Europea ha annunciato l’avvio della “Team Gaza Initiative”, destinando 883 milioni di euro per la ricostruzione e il ripristino dei servizi essenziali nella Palestina. La piattaforma è stata presentata durante la seconda riunione del Palestine Donor Group a Bruxelles. L’obiettivo è coordinare gli aiuti internazionali e avviare i primi interventi di ricostruzione nel territorio.

Coordinare gli aiuti internazionali, ripristinare i servizi essenziali e avviare i primi interventi per la ricostruzione della Palestina. È l’obiettivo della “ Team Gaza Initiative ”, la nuova piattaforma presentata dalla Commissione europea nel corso della seconda riunione del Palestine Donor Group, convocata a Bruxelles. Oltre al governo europeo, al progetto aderiscono tredici Paesi - tra cui l’Italia –, la Banca europea per gli investimenti e la Banca mondiale. Per finanziare le prime misure è stato previsto uno stanziamento complessivo di 883,6 milioni di euro. Sono stati inoltre annunciati nuovi impegni finanziari per 41,7 milioni di euro a sostegno dell’Autorità palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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