Dal 9 ottobre, su Sky e NOW, sono disponibili 88 episodi dedicati all’anno 1993 degli 883, tra hit celebri, esperienze negli Stati Uniti e sfide legate all’amicizia. Il trailer di “Nord Sud Ovest Est”, il capitolo finale, anticipa un racconto epico sulla band. Lo spettacolo segue la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, dopo il successo di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno”.

Dopo lo straordinario successo di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno”, dal 9 ottobre arrivano su Sky e NOW gli 88 episodi che raccontano l’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra hit immortali, l’America e la prova più difficile: l’amicizia. MILANO – «Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993». Parola di Max Pezzali. Ed è proprio da questa dichiarazione d’amore per il passato che si accendono i riflettori sul teaser ufficiale, rilasciato oggi, di NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883. La serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) si appresta a tornare in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre, pronta a bissare il trionfo della prima stagione, già entrata nel club delle produzioni Sky più viste di sempre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sky lancia il trailer di “Nord Sud Ovest Est”, l’epico capitolo finale sulla storia degli 883

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