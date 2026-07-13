Luca collezionista di vecchi telefonini | Ne ho 5.000 tutti con i tasti Il più prezioso è un Olivetti

Luca Rampone, 46 anni, possiede una collezione di circa 5.000 telefoni con tasti. Tra questi, un modello Olivetti è considerato il più prezioso. Negli ultimi mesi, il negoziante specializzato in telefonia ha iniziato a condividere sui social immagini e dettagli della sua raccolta. La maggior parte dei dispositivi sono telefoni di vecchia data, tutti con tastiera fisica.

Luca Rampone, 46 anni, è un negoziante che si è sempre occupato di telefonia. Negli ultimi tempi ha cominciato a mostrare sui social tutta la sua collezione. Si concentra soprattutto sui modelli vintage: i nuovi smartphone hanno design troppo simili tra di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Luca, collezionista di vecchi telefonini: Ne ho 5.000, tutti con i tasti. Il più prezioso è un OlivettiUn rettangolo nero, un retro piatto, un comparto che racchiude delle fotocamere. Ogni tanto cambia qualcosa. Esce una fotocamera dalla scocca come un braccio meccanico. Lo schermo si piega con uno scr ... fanpage.it

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