Il ministro dell’Agricoltura ha affermato che i regolamenti devono essere equilibrati e non penalizzare il settore agricolo. La dichiarazione è stata rilasciata al termine del Consiglio Agrifish tenutosi a Bruxelles. Nessun dettaglio su specifiche normative o misure future.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish svoltosi a Bruxelles. «L’Europa deve ridurre la dipendenza dalle forniture estere che destabilizzano le catene logistiche. Le normative europee non devono penalizzare le aziende: è un controsenso che l’Ue incentivi la soia per i mangimi e poi ne ostacoli la coltivazione nei campi. Chiediamo un coordinamento reale tra finanza e regolamenti», ha aggiunto. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lollobrigida: «I regolamenti non devono essere penalizzanti per l’agricoltura»

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Agricoltura: Lollobrigida, I regolamenti non devono essere penalizzanti per questo settore

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