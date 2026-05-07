Agricoltura Lollobrigida | Bisogna sterilizzare follie Ue

Il ministro dell’agricoltura ha commentato le recenti decisioni dell’Unione Europea, affermando che è necessario affrontare le regolamentazioni che prevedono tasse su prodotti agricoli. Ha dichiarato che molte di queste norme sono rischiose e che bisogna intervenire per bloccare le proposte che definisce “follie europee”. Le sue parole si inseriscono nel dibattito sulla sostenibilità delle politiche agricole comunitarie e sui loro effetti sui produttori locali.

“Oggi bisogna intanto sterilizzare le follie europee, che in termini ideologici hanno portato a regolamenti che impongono tasse su quello che non abbiamo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell’Assemblea elettiva nazionale della CIA – Agricoltori Italiani. “Se importi i fertilizzanti già paghi un costo elevato, in una condizione geopolitica di questa natura hai un aumento dei costi, in più ci metti delle tasse aggiuntive europee”. “Si può intervenire su quello che hai imposto tu agli agricoltori sospendendo le tassazioni aggiuntive e quindi riducendo di fatto i costi”, ha proseguito.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agricoltura, Lollobrigida: "Bisogna sterilizzare follie Ue" Notizie correlate Lollobrigida a Consiglio Ue Agricoltura e Pesca: Servono interventi per aumenti costi produzione – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 marzo 2026 "Pare essere stato oggetto oggi di posizioni molto nette e molto chiare, a iniziare dalla posizione che con... Truffa ai fondi europei per l'agricoltura, Lollobrigida: "Tolleranza zero"“Chi tenta di sottrarre illegalmente i fondi della PAC troverà sempre lo Stato pronto a intervenire con fermezza per proteggere il settore primario e... Tutti gli aggiornamenti Agricoltura, Lollobrigida: Bisogna sterilizzare follie Ue(LaPresse) Oggi bisogna intanto sterilizzare le follie europee che in termini ideologici hanno portato a regolamenti che impongono tasse su ... stream24.ilsole24ore.com Lollobrigida: Ue credibile deve rispondere in modi e tempi giustiRoma, 7 mag. (askanews) – La visione di un’Europa credibile deve essere quella di un’Europa capace di rispondere nel modo giusto e nei tempi giusti. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Frances ... askanews.it