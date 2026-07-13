Secondo la legge, il pagamento richiesto dagli stabilimenti balneari riguarda l’accesso all’area e ai servizi offerti, non semplicemente il passaggio per arrivare al mare o fare il bagno. Pertanto, il cliente può pagare solo per l’utilizzo dei servizi come lettini, ombrelloni o altri comfort, mentre il passaggio verso il mare rimane gratuito, a meno che non siano previsti costi specifici per l’accesso diretto all’acqua. La distinzione tra accesso e servizi è chiarita in diverse normative di settore.

La legge non dorme mai, nemmeno sotto l’ombrellone e ogni estate torna il medesimo equivoco davanti agli ingressi degli stabilimenti balneari. Il cliente chiede l’accesso al mare per fare il bagno e il gestore presenta un ticket come se quel tratto verso il mare fosse parte dei servizi del lido. Il prezzo ha senso se corrisponde a una prestazione reale del lido, come un posto attrezzato e riservato, doccia e cabina. Infatti, la spiaggia resta demanio marittimo anche quando è data in concessione. Quindi, chi attraversa lo stabilimento per raggiungere la battigia e fare il bagno esercita un diritto che la concessione deve rispettare. Anche le ordinanze balneari locali, come quella adottata da Roma Capitale per la stagione 2026, si muovono su questa linea quando chiedono passaggi aperti, visibili e segnalati verso il mare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo stabilimento balneare può farmi pagare solo per passare e fare il bagno?

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