Lo sport a Benevento l’appello della Lega | Un diritto di tutti
A Benevento, nel 2026, lo sport ha visto una serie di risultati importanti. La squadra di calcio ha risalito dalla Serie C alla Serie B, mentre il Benevento 5 ha riconquistato la Serie A nel calcio a cinque. La Lega ha fatto un appello, sottolineando che lo sport dovrebbe essere un diritto di tutti, senza specificare ulteriori dettagli sulle iniziative o le reazioni.
Tempo di lettura: 3 minuti L’anno 2026 per lo sport a Benevento è stato ricco di numerosi successi: tra l’altro la risalita del Benevento calcio in serie B, e la riconquista della serie A da parte del Benevento 5 nella divisione calcio a cinque. Giustamente l’amministrazione comunale ha fatto i doverosi ringraziamenti della città alle società ed agli atleti che hanno conseguito tali prestigiosi risultati: a cui, per quanto riguarda il calcio, ha contribuito il Sindaco ritenuto o autoritenutosi un autentico “portafortuna” della squadra di calcio tanto da averla seguita, insieme alla consorte, nelle ultime trasferte del campionato. – cosi in una nota di Luigi Bocchino della Lega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Benevento.
Notizie e thread social correlati
Benevento Next Gen, appello alle istituzioni: “Lo sport ha bisogno di strutture e programmazione”Il presidente di Benevento Next Gen ha scritto al sindaco e alla Commissione Sport, chiedendo maggiori sostegni per lo sport giovanile.
La favola della Pietralunghese. Comunità in festa per un successo che è di tutti e va oltre lo sportLa squadra locale ha vinto la finale e la comunità si è radunata per festeggiare.
Temi più discussi: Benevento, Beruatto nel mirino: inizia il ritiro ma il mercato resta attivo; Benevento Calcio, un figlio d'arte per la difesa; Il Benevento Calcio presenta la nuova livrea del pullman ufficiale che accompagnerà la Prima Squadra nel corso della stagione sportiva 2026-2027; Caldirola rinnova con il Benevento.
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Luca Caldirola per le sue prestazioni sportive. Il difensore, classe 1991, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027. facebook
Olimpia Milano, rinnovo per Tonut: Sono carico dall’idea di continuare a lottare per questa maglia - Sportando reddit
Sarà un anno ricco di soddisfazioni, grazie alla sfida lanciata da Abate Un Toro che brucerà di valori e passione, con un Presidente così sarebbe impossibile il contrario Petrachi non prende Obrador non perché Cairo non vuole spendere mezzo euro ma per n x.com
Al presidente del Benevento Vigorito il premio 'Telesia for Peoples' per lo sportBENEVENTO, 1 LUG - E' Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio, il vincitore del Premio Telesia for Peoples 2026 per la categoria dello Sport, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 ... ansa.it
Sport e solidarietà in campo a BeneventoUna Partita della solidarietà che vedrà in campo la Nazionale Attori e la Squadra di calcio del Circolo Sportivo Rai è l’evento, organizzato da Sos Villaggi dei Bambini insieme al Comune di Benevento, ... vita.it