Lo sport a Benevento l’appello della Lega | Un diritto di tutti

A Benevento, nel 2026, lo sport ha visto una serie di risultati importanti. La squadra di calcio ha risalito dalla Serie C alla Serie B, mentre il Benevento 5 ha riconquistato la Serie A nel calcio a cinque. La Lega ha fatto un appello, sottolineando che lo sport dovrebbe essere un diritto di tutti, senza specificare ulteriori dettagli sulle iniziative o le reazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti L’anno 2026 per lo sport a Benevento è stato ricco di numerosi successi: tra l’altro la risalita del Benevento calcio in serie B, e la riconquista della serie A da parte del Benevento 5 nella divisione calcio a cinque. Giustamente l’amministrazione comunale ha fatto i doverosi ringraziamenti della città alle società ed agli atleti che hanno conseguito tali prestigiosi risultati: a cui, per quanto riguarda il calcio, ha contribuito il Sindaco ritenuto o autoritenutosi un autentico “portafortuna” della squadra di calcio tanto da averla seguita, insieme alla consorte, nelle ultime trasferte del campionato. – cosi in una nota di Luigi Bocchino della Lega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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