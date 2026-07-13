Emanuele Trevi ha annunciato l’intenzione di creare una collana letteraria dedicata alle case considerate “famosi”. L’obiettivo è di esplorare gli spazi domestici come elementi della memoria, rappresentazioni che attraversano tutta la letteratura del Novecento. Questi ambienti non sono solo sfondi, ma parte integrante dell’identità individuale e collettiva, dove il tempo si manifesta attraverso tracce invisibili e visibili.

Le stanze in cui abitiamo come dispositivo della memoria che attraversa tutta la storia della letteratura del Novecento. Non solo uno scenario, ma una forma dell’identità, una sorta di teatro dove il tempo lascia tracce invisibili e concrete. È da questa intuizione che nasce “Casa come me”, una nuova collana Electa curata da Andrea Cortellessa ed Emanuele Trevi. Che, non a caso, prende il titolo dalla definizione con cui Curzio Malaparte indicava la sua dimora caprese, un manifesto esistenziale. Lo scopo della collana, in particolare, è quello di sottrarre le abitazioni di scrittori e altri artisti alla fissità del museo, per restituirle alla vita, alle storie, agli incontri che le hanno attraversate. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo scrittore del Premio Strega Emanuele Trevi svela l’ambizione di una collana che ci introduce in case “famose”

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BISCEGLIE | Mia nonna e il conte, Emanuele Trevi alle Segherie: una storia d'amore e memoria

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