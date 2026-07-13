Livorno il calcio e l’amicizia Il terzo segreto di Protti? Lucarelli di nuovo allenatore

Il 12 giugno alle 9:42, un messaggio di Protti a Lucarelli rivela l’ultimo momento condiviso prima della scomparsa di Protti. La data rimarrà impressa nella memoria dei tifosi e della squadra. Nei giorni successivi, si è riunito il club per confermare il ritorno di Lucarelli come allenatore. La notizia viene comunicata ufficialmente, senza dettagli sui motivi o le modalità. La squadra si prepara a ripartire sotto la guida del nuovo tecnico.

Livorno, 13 luglio 2026 – Il 12 giugno è una data che resterà nella storia di Livorno e della sua squadra di calcio. Igor Protti, negli ultimi giorni di sofferenza, chiama il suo fratello di campo e di vita Cristiano Lucarelli, la sua testimonianza gela il sangue: «Venerdì 12 giugno, ore 9,42. Mentre sono in scooter, mi squilla il telefono. E’ Igor. ’Cri, sono arrivato’. E io: ’Come, scusa?’. ’Cri, sono arrivato’. ’Scusa, in che senso?’. Lui: ’Nel senso che l’arbitro sta per fischiare la fine. È questione di ore o di giorni. Se puoi, vieni a casa’. Sento qualcosa stringermi lo stomaco, un peso improvviso. Fatico a respirare. Vado subito a prendere la macchina e volo da lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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