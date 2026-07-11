Il nuovo allenatore del Livorno ha annunciato di aver scelto di schierare la squadra in modo ispirato da Igor Protti, su richiesta dello stesso. Ha inoltre affermato che il team sarà gradito ai tifosi e che il supporto per la squadra deve essere costante, indipendentemente dai risultati. Durante una conferenza stampa, ha ricordato l’affetto dei supporters, sottolineando l’importanza di sostenere la squadra in ogni circostanza.

Livorno, 11 luglio 2026 – “Quando ho visto lo stadio pieno per Igor Protti ho detto: ‘Ma dove siete stati fin'ora?’. Il Livorno va sostenuto a priori, siamo innamorati della maglia, abbiamo l'obbligo di stare vicini alla maglia nella buona e nella cattiva sorte. Sarà un anno non facile”. Lo dice Cristiano Lucarelli durante la sua presentazione come nuovo allenatore del Livorno. Al suo fianco nella hall dello stadio Picchi c’era il presidente Joel Esciua, che ha risposto con lui alle tante domande. Nel segno di Protti: questo è l’ideale slogan del ritorno dell’ex bomber amaranto nella sua città come tecnico. Per far risorgere il Livorno e iniziare la scalata a palcoscenici ancor più importanti della Serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Lucarelli, in panchina per il Livorno nel segno di Protti: “Lui mi ha chiesto questo. Sarà una squadra che piacerà alla città”

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