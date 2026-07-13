Litigano da 50 anni per i confini dei terreni | guerra infinita fra vicini finisce in Cassazione che rimanda tutto alla Corte d' Appello

Una disputa tra vicini sulla delimitazione di terreni, iniziata circa 50 anni fa, si è conclusa con un ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha deciso di rinviare il caso alla Corte d’Appello per un nuovo esame. La controversia riguarda i confini di proprietà, con le parti coinvolte che si sono alternate tra azioni legali e tentativi di risoluzione nel corso degli anni. La questione riguarda un’area situata ai margini di una strada statale.

I confini, da che mondo è mondo, sono alla base di quasi tutte le guerre. Poco importa che sia per l’Alsazia e la Lorena, o più banalmente per un pezzo di terra ai margini dell’autostrada. Almeno per quanto riguarda quest’ultima casistica, lo sanno bene Girolamo Guerra, 84 anni, e Francesco Casarotto, 86, proprietari di due terreni adiacenti a Bolzano Vicentino. I due sono in lotta da anni per il confine degli appezzamenti, e recentemente la corte di Cassazione ha stabilito che l’intera vicenda giudiziaria è da riscrivere. Una storia infinita, insomma, ma per capirla bisogna riprendere tutto dall’inizio. La vicenda ebbe inizio nel lontano 1972, quando Guerra acquistò un terreno nelle vicinanze di via Ponte. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Litigano da 50 anni per i confini dei terreni: guerra (infinita) fra vicini finisce in Cassazione, che rimanda tutto alla Corte d'AppelloGirolamo Guerra, 84 anni, e Francesco Casarotto, 86, hanno iniziato la disputa nel 1972 a suon di cancelli abusivi, muretti ed errori catastali ... corrieredelveneto.corriere.it

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