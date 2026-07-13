L’Italia chiude la fase preliminare della Volleyball Nations League con il secondo posto nel round robin e si prepara alle Finals di Macao. La squadra ha ottenuto vittorie grazie anche alla coppia Antropova-Egonu, che ha mostrato solidità in attacco e difesa. La formazione ha dimostrato carattere e un muro efficace, sotto la guida di Velasco, in vista delle prossime sfide europee.

L’Italia chiude la fase preliminare della Volleyball Nations League con un bilancio positivo non solo per la qualificazione alle Finals di Macao con il secondo psoto nella classifica del round robin. Le azzurre hanno vinto tutte e quattro le partite disputate a Hong Kong, hanno conquistato il secondo posto nella graduatoria generale e portato a 10 i successi nelle 12 gare giocate in questa edizione. Allargando lo sguardo, i numeri diventano impressionanti: 39 vittorie nelle ultime 42 partite di VNL e 33 successi su 36 incontri nelle tre più recenti fasi intercontinentali. Una continuità che fotografa la solidità costruita dall’Italia, ma che non deve nascondere le indicazioni meno rassicuranti emerse nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia delle alternative: Antropova-Egonu, muro e carattere, così Velasco prepara Macao e gli Europei

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